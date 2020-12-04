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“الصحة العالمية”: التقدم في اللقاحات لا يعني انتهاء جائحة “كورونا”

“الصحة العالمية”: التقدم في اللقاحات لا يعني انتهاء جائحة “كورونا”
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تواصل- وكالات:

جددت منظمة الصحة العالمية، تحذيرها بأن تعميم اللقاحات “لا يعني اختفاء فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية” قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن التقدم الذي تحقق في الآونة الأخيرة في مجال لقاحات الوقاية من كوفيد-19 إيجابي، لكن المنظمة قلقة من أن ذلك قد أدى إلى مفهوم آخذ في التزايد بأن الجائحة انتهت. 

وأضاف: “التقدم في اللقاحات يعطينا جميعا دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور في نهاية النفق المظلم. لكن منظمة الصحة العالمية قلقة من الاعتقاد المتنامي بأن جائحة كوفيد-19 انتهت“.

وأوضح تيدروس أن الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل، وأن القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسارها على المدى القصير ومتى ستنتهي.

 

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