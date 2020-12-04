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‏⁧‫وزارة الدفاع‬⁩ تدعو الخريجين للتقدم لشغل 154 وظيفة إدارية

‏⁧‫وزارة الدفاع‬⁩ تدعو الخريجين للتقدم لشغل 154 وظيفة إدارية
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الدفاع الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

 وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (154) وظيفة شاغرة، حيث إن فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة 21/ 4/ 1442هـ- 30/ 4/ 1442هـ. من خلال زيارة هذا الرابط (اضغط هنا)

 ويبدأ التقديم الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 21/ 4/ 1442هـ، وينتهي الساعة 11 (مساءً) يوم الثلاثاء الموافق 30/ 4/ 1442هـ، وذلك عبر منظومة جدارة

 آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

 الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح

 

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب

 

يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب

 

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

 

خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)

 

خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)

 

خريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)

 

خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)

 

الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية

 

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية

 

يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة

 

جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا

 

ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح

 

الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية)

 

وستقوم وزارة الدفاع بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الإنترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

 

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