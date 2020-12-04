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الكشف عن مشكلة تقنية جديدة بهواتف «آيفون 12»

الكشف عن مشكلة تقنية جديدة بهواتف «آيفون 12»
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تواصل- فريق التحرير:

اشتكى مستخدمون لهواتف “آيفون 12” عن انقطاع مفاجئ في إشارات شبكة المحمول، وذلك في منشورات على موقع ريديت الإلكتروني.

ويؤكد المستخدمون أن هذه المشكلة ليست خاصة بمشغل شبكة، لأن مستخدمين من عدة شركات مشغلة لشبكات المحمول واجهوا نفس المشكلة خاصةً أثناء السفر أو القيادة، ما دفع للتكهن بأن سببها التبديل بين أبراج التغذية عند التنقل.

وقال مستخدم: “لاحظت انقطاع شبكة المحمول لأول مرة اليوم، أثناء تنقلي بالسيارة، ربما كان ذلك بسبب الانتقال إلى برج آخر. على كل حال، المنطقة التي أعمل فيها عادة ما تعاني من مشاكل في استقبال الإشارة“.

وأضاف “لاحظت عدة أشياء، أولاً، تشغيل وضع الطائرة وإيقاف تشغيله يعيد الاتصال بالشبكة. ثانياً، يؤدي تشغيل وضع الطائرة وإيقافه إلى تشغيل سجل المواقع. ثالثًا، يمكن لسجل الموقع أن يتوقف عن العمل مرة أخرى. أخيراً، يمكن الاستقبال أثناء فشل سجل المواقع، يؤدي تبديل وضع الطائرة إلى إصلاح سجل الموقع على الفور“.

ولم تعقب آبل رسمياً على المشكلة، رغم أن موقع ريديت أعلن بن خدمة عملاء آبل ستحقق فيها.

ويأمل المستخدمون أن تكون المشكلة في البرمجة ويمكن حلها بالتحديث، وفق موقع “تومز غايد”.

 

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