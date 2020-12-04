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شرطة الرياض: القبض على 4 مقيمين سوريين تورطوا بتضليل العاملات المنزليات ومساعدتهن على الهرب

شرطة الرياض: القبض على 4 مقيمين سوريين تورطوا بتضليل العاملات المنزليات ومساعدتهن على الهرب
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تواصل- واس:

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (4) مقيمين من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، تورطوا بتضليل العاملات المنزليات ومساعدتهن على الهرب من أعمالهن وإيوائهن في وحدة سكنية شرق مدينة الرياض، والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم شركة وهمية للاستقدام لتوفير العمالة المنزلية، حيث تم العثور على (7) عاملات منزلية من جنسياتٍ مختلفة في المقر المعد لإقامتهن، وعدد من الوثائق ورخص الإقامة ومبالغ مالية.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم إلى تورطهم في قضايا بذات النمط والسلوك الإجرامي في عددٍ من المناطق، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

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