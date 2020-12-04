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«الزكاة والدخل» تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ

«الزكاة والدخل» تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، والتي تم نشرها اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020.

وتعرّف الفاتورة الإلكترونية بحسب اللائحة بأنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية.

وأكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني(gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية.

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