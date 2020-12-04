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ما حُكم وضع المجسمات في المحلات والمنازل؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو)

ما حُكم وضع المجسمات في المحلات والمنازل؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان حكم وضع المجسمات في محلات التجميل وكذلك في محلات بيع الملابس وفى المنزل.

 وقال في لقاء مع برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، إن المجسمات ذوات غير أرواح فلا بأس من وضعها في المحلات، أما إذا كانت لذوات أرواح حيث تبين الوجه بوضوح فهذا لا يجوز، مستشهداً بحديث النبي: “أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون”.

 وأكد أن وجود هذه المجسمات في المنزل تمنع دخول الملائكة ، حيث قال النبي: البيت الذي فيه صورة أو كلب لا تدخله الملائكة”، وإذا لم تدخل الملائكة البيت حلت الشياطين التي تؤذي من في البيت بالكوابيس وإعانة السحرة.

 

 

 

 

 

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