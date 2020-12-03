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«النمر» يحذر من خطورة «المعسل»: يسبب 5 أعراض صحية خطيرة

«النمر» يحذر من خطورة «المعسل»: يسبب 5 أعراض صحية خطيرة
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة التدخين بصفة عامة والشيشة أو المعسل بصفة خاصة.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تدخين المعسل (الشيشة) يومياً يسبب العديد من الأعراض كما يلي:

– ارتجاع المرئ.

– الكحة وضيق التنفس.

– الخفقان وارتفاع ضغط الدم.

– التهاب اللثة وتساقط الأسنان.

– جلطات القلب والدماغ.

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