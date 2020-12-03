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لأقصى مسافة ممكنة.. 7 نصائح لقيادة السيارة بخزان وقود شبه فارغ

لأقصى مسافة ممكنة.. 7 نصائح لقيادة السيارة بخزان وقود شبه فارغ
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تواصل – وكالات:

أحيانا قد يعاني بعض قائدي السيارات من مشكلة اقتراب نفاذ الوقود في السيارة مع عدم وجود محطات وقود قريبة، وهو ما قد يؤدي إلى توقف السيارة فجأة.

لذلك يقدم خبراء السيارات نصائح مهمة يمكن من خلالها الاستمرار في القيادة حتى الوصول إلى أقرب محطة وقود للتزود منها، كالتالي:

1- محاولة الابتعاد قدر الإمكان عن القيادة في مسارات الطرق التي يكون بها مرتفعات، حتى لا يبذل المحرك جهد مضاعف لتحريك السيارة.

2- إذا وجدت أن سرعة السيارة مستقرة، ضع القير على وضع الحياد.

3- عدم الضغط بقوة على دواسة البنزين، حيث أن هذا الفعل يسبب زيادة ضخ البنزين للمحرك.

4- عدم الضغط على دواسة الفرامل بشكل متكرر دون أن تواجه مواقف خطرة، وذلك كي لا تضطر إلى الضغط على دواسة البنزين مرة أخرى.

5- قم بالقيادة على السرعات المتوسطة، حيث أن القيادة على السرعات العالية تزيد من استهلاك الوقود في السيارة.

6- قم بغلق مكيف السيارة، حيث أن المكيف أحد الأسباب الرئيسية الذي يزيد من استهلاك الوقود، وبعد غلق المكيف، قم بفتح جزء بسيط من نوافذ السيارة، كي لا يتسبب قوة اندفاع الهواء داخل السيارة من زيادة الجهد على المحرك.

7- قم بقيادة السيارة جهة اليمين، كي تتوقف جانباً إذا لم تستطع الوصول إلى أقرب محطة للتزود بالبنزين.

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