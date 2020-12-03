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الغرامة والتشهير بمقيم أدين بجريمة التستر لتشغيله محطة وقود بحائل

الغرامة والتشهير بمقيم أدين بجريمة التستر لتشغيله محطة وقود بحائل
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تواصل – فريق التحرير:

شهرت وزارة التجارة، الخميس، بمقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتشغيله لمحطة وقود في مدينة حائل.

ونشرت التجارة، ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بحائل والمتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص وشطب السجل التجاري للمنشأة واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.

كما تضمنت العقوبة إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

 

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