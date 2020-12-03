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نصيحة مهمة لمستخدمي نظام «iOS13.4».. حدث جهازك فوراً (فيديو)

نصيحة مهمة لمستخدمي نظام «iOS13.4».. حدث جهازك فوراً (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح عبدالله السبع المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية، بتحديث هواتف أبل التي تعمل بنظام التشغيل “iOS13.4”.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أي شخص يستخدم نظام iOS13.4 او أقل تأكد من إنك تحدث جهازك، هناك ثغرة تسمح للمخترق الوصول لبيانات حساسة للمستخدمين”.

وأضاف عبدالله السبع أن شركة أبل أغلقت هذه الثغرة في التحديثات الجديدة iOS13.5 و iOS14 لذلك حدث أفضل لك.

 

 

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