شاهد.. تدفق شلالات شعيب مليح بين الزلفي والغاط صباح اليوم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تدفق شلالات شعيب مليح جنوب الزلفي في منطقة الرياض صباح اليوم الخميس.

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه من الأجواء جريان وتدفق المياه في شعيب مليح إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.