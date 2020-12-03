الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

شاهد.. تدفق شلالات شعيب مليح بين الزلفي والغاط صباح اليوم

شاهد.. تدفق شلالات شعيب مليح بين الزلفي والغاط صباح اليوم
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تدفق شلالات شعيب مليح جنوب الزلفي في منطقة الرياض صباح اليوم الخميس.

وأظهر المقطع الذي تم التقاطه من الأجواء جريان وتدفق المياه في شعيب مليح إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

مواد ذات صلة

«المسند» يتوقع: استمرار الحالة المطرية على عدة مناطق بالمملكة

«المسند» يتوقع: استمرار الحالة المطرية على عدة مناطق بالمملكة

الدفاع المدني يحذر: تقلبات جوية بمكة من الجمعة إلى الأحد

الدفاع المدني يحذر: تقلبات جوية بمكة من الجمعة إلى الأحد

«الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على 11 منطقة

«الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على 11 منطقة

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على معظم المناطق

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة وضباب على معظم المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>