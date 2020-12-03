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«الغذاء والدواء»: ضبط 3565 كجم منتجات حلوى مخالفة للمواصفات

«الغذاء والدواء»: ضبط 3565 كجم منتجات حلوى مخالفة للمواصفات
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت نتائج حملة رقابية نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء على متاجر بيع الحلويات في أنحاء المملكة أن 96% من منتجات تلك المتاجر مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة.

وزار مفتشو “الهيئة” 1519 منشأة خلال شهر نوفمبر 2020م بهدف التأكد من التزام المصنّعين والمستوردين بمتطلبات اللوائح الفنية السعودية والخليجية رقم (2019-2500SFDA.FD) المتعلقة بـ”المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية” والمواصفة رقم GSO-9-2013 المتعلقة بـ”بطاقات المواد الغذائية المعبأة”.

ونتج عن الحملة ضبط 3565 كيلو غراماً منتجات مخالفة، فيما بلغ عدد المنتجات التي تمت معاينتها 7187 منتجاً، منها 266 منتجاً مخالفاً، بنسبة التزام بلغت 96%.

وشملت أبرز المخالفات المرصودة في بعض المنشآت، مخالفة المنتج للائحة البطاقة الغذائية GSO 9/2013 –(عدم الإفصاح عن مسببات الحساسية، عدم الالتزام بالبيانات التغذوية، عدم الالتزام بكتابة البطاقة الغذائية باللغة العربية)، ومخالفة المنتج للائحة ” 2019-2500SFDA.FD “المواد المضافة المسموح باستخدامها في المواد الغذائية” وذلك من خلال عدم تدوين التحذيرات الخاصة بالألوان.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها تنفذ حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنه يمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف “الهيئة” عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني” التابع لها المتاح على نظامي التشغيل “IOS” و”أندرويد”.

 

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