الشيخ الخضير يوضح حكم الموعظة عند القبر بعد دفن الميت 

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أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الموعظة عند القبر بعد دفن الميت.

وقال الشيخ الخضير إن النبي – صلى الله عليه الصلاة والسلام- وعظ أصحابه عند القبر، وترجم البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه (باب موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله) [2/96].

وأضاف الشيخ عبدالكريم الخضير أن الموعظة عند القبر لها أصل من فعله -عليه الصلاة والسلام-، فلا مانع من ذلك على ألَّا تُتخذ عادةً وديدنًا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يتخذ ذلك عادة، وإنما وعظ عند الحاجة، فإذا وجد الداعي للموعظة استُحبتْ، ولها أصل من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ومع ذلك إذا دعا للميت بعد دفنه فقد جاءت السنة بذلك، ويطيل الدعاء قدر ما ينحر جزور، ويرفع يديه عند هذا الدعاء.