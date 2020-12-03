الشيخ الخضير يوضح حكم الموعظة عند القبر بعد دفن الميت 

تواصل – فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الموعظة عند القبر بعد دفن الميت.
وقال الشيخ الخضير إن النبي – صلى الله عليه الصلاة والسلام- وعظ أصحابه عند القبر، وترجم البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه (باب موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله) [2/96].
وأضاف الشيخ عبدالكريم الخضير أن الموعظة عند القبر لها أصل من فعله -عليه الصلاة والسلام-، فلا مانع من ذلك على ألَّا تُتخذ عادةً وديدنًا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يتخذ ذلك عادة، وإنما وعظ عند الحاجة، فإذا وجد الداعي للموعظة استُحبتْ، ولها أصل من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ومع ذلك إذا دعا للميت بعد دفنه فقد جاءت السنة بذلك، ويطيل الدعاء قدر ما ينحر جزور، ويرفع يديه عند هذا الدعاء.
ما حكم الموعظة عند القبر بعد دفن الميت؟ وهل يكون فيها ترقيق لقلوب المشيعين بوعظهم وبذكر بعض الآيات والأحاديث في الباب، ثم الدعاء للميت؟ وهل يجوز رفع اليدين عندئذٍ؟ بارك الله فيكم.
الجوابhttps://t.co/chNjGTRFRg#فتاوى_الخضير
— د. عبدالكريم الخضير (@ShKhudheir)December 3, 2020