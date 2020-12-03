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«التعليم»: طبع 21 منهجاً جديداً ومطورا للطلاب ذوي الإعاقة الفكرية

«التعليم»: طبع 21 منهجاً جديداً ومطورا للطلاب ذوي الإعاقة الفكرية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، طبع 21 منهجاً جديداً ومطوراً للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة الفكرية، و6 أدلة لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن هذه المناهج تشمل العديد من المواد الدراسية منها :

– التربية الإسلامية.

– العلوم.

– لغتي.

– التربية الاجتماعية.

– الرياضيات.

– مهارات الحياة اليومية.

وأضافت وزارة التعليم، أن من ضمن خططها أيضا مشروع وطني أعده متخصصون في مجال التربية يشمل 12 كتابا للمرحلة الابتدائية لكل فصل دراسي.

 

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