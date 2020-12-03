الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعرف على الرسوم الجمركية المعفاة لـ«ذوي الإعاقة» والاشتراطات المطلوبة

تعرف على الرسوم الجمركية المعفاة لـ«ذوي الإعاقة» والاشتراطات المطلوبة
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت جمعية حماية المستهلك طبيعة الرسوم الجمركية المعفاة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكدت أنه يوجد إعفاء للأشخاص ذوي الإعاقة عند استيراد الأجهزة الخاصة بالمكفوفين وأجهزة تسهيل السمع للصم والبكم.

وأشارت الجمعية، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، إلى أنه يتم إعفاء الأشخاص من ذوي الإعاقة مباشرة من قبل الجمارك الواردة عن طريقة الإرسالية.

واشترطت الجمارك السعودية لإعفاء ذوي الإعاقة ما يلي:

– وجود بطاقة ذوي الإعاقة.

– أن يكون الفرد من مواطني دولة مجلس التعاون.

– أن يكون المنتج المستورد بحسب الإعاقة لغرض الاستخدام الشخصي.

 

مواد ذات صلة

«تعليم الرياض» يدعو الطلاب والطالبات إلى المشاركة في جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن لذوي الإعاقة

«تعليم الرياض» يدعو الطلاب والطالبات إلى المشاركة في جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن لذوي الإعاقة

«بلدي الرياض» يُحفّز الجميع: أبلغوا فورًا عن هذه المخالفات في حق «ذوي الإعاقة» (إنفوجراف)

«بلدي الرياض» يُحفّز الجميع: أبلغوا فورًا عن هذه المخالفات في حق «ذوي الإعاقة» (إنفوجراف)

«الجمارك» تُعلن توفّر 6 وظائف إدارية شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

«الجمارك» تُعلن توفّر 6 وظائف إدارية شاغرة .. التفاصيل ورابط التقديم

المرور: ضبط 3053 مركبة توقفت في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

المرور: ضبط 3053 مركبة توقفت في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>