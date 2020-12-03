الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«هيئة الاتصالات» تصدر التقرير الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت في المملكة

«هيئة الاتصالات» تصدر التقرير الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت في المملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التقرير الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة “مقياس”.

وأشارت الهيئة، إلى أن التقرير يوضح أداء مقدمي الخدمة في سرعات الإنترنت، وزمن الوصول في (وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات الاجتماعات المرئية، الألعاب) في المملكة خلال الربع الثالث 2020.

وأضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

مواد ذات صلة

انخفاض سعر خام «برنت» ليبلغ 48 دولاراً للبرميل

انخفاض سعر خام «برنت» ليبلغ 48 دولاراً للبرميل

أبرزها تخصيص مسارين في صحن الطواف.. «شؤون الحرمين» توفر العديد من الخدمات لذوي الإعاقة

أبرزها تخصيص مسارين في صحن الطواف.. «شؤون الحرمين» توفر العديد من الخدمات لذوي الإعاقة

«الفايز» أمام الأمم المتحدة: المملكة رسخت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

«الفايز» أمام الأمم المتحدة: المملكة رسخت مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

المملكة واحة الأمن والأمان.. تصدرت دول العالم في المؤشرات الأمنية الدولية

المملكة واحة الأمن والأمان.. تصدرت دول العالم في المؤشرات الأمنية الدولية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>