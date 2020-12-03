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معلمة للشيخ «المطلق»: «نختبر الأمهات وليس الطالبات».. هكذا رد عليها (فيديو)

معلمة للشيخ «المطلق»: «نختبر الأمهات وليس الطالبات».. هكذا رد عليها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

أكد الشيخ عبدالله المطلق، على أهمية أن يكون الإنسان أميناً، موجهاً نصيحة للطلاب أن يحرصوا على دراستهم عن طريق التعليم عن بعد وألا يأخذوا حقاً ليس لهم.

وروى المطلق خلال استضافته ببرنامج الجواب الكافي على قناة المجد، واقعة طريفة حدثت معه حول اختبار الطالبات عن بعد.

وأوضح المطلق، أن إحدى المعلمات قالت له إنهن يختبرن خلال هذه الأيام الأمهات وليست الطالبات، في إشارة إلى أن الأمهات تتدخل لمساعدة بناتهن في الإجابة على الاختبارات عن بعد.

وقال المطلق: “المسألة هي مسألة أمانة، وتريد أن يكون ابنك ناجحاً إذا كان كُفْء للنجاح”.

وتطرق المطلق إلى من يقومون بشراء الأبحاث التي تطلب منهم، وكذلك من يقومون بشراء الشاهدات الجامعية، ووصفهم بالكذابين .

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