الكشف عن ثغرة أمنية في هواتف «آيفون» تسمح للهاكرز باختراق بيانات المستخدمين

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أعلن باحثون تقنيون، أن ثغرة سمحت لقراصنة باختراق أجهزة آيفون عن بعد، دون أن يرتكب مستخدمو الأجهزة أخطاء فتح رابط، أو رسالة غير آمنة أو تنزيل تطبيق ضار.

ووفقا لـ”بي- بي- سي”، كشف الباحث في مؤسسة جوجل بروجكت زيرو، إيان بير، عن أن القراصنة استطاعوا في مايو الماضي سرقة رسائل البريد الإلكتروني وبعض الصور والرسائل، والوصول إلى الكاميرا والميكروفون عبر تقنية تسمى “آبل وايرليس دايركت لينك”.

وسمحت التقنية باستخدام شبكة “واي فاي” لإرسال الملفات والصور عبر تقنية “آبل إير دروب”، ومشاركة الشاشة بسهولة مع الأجهزة الأخرى التي تعمل بنظام (آي أو إس).

وتداركت “آبل” الأمر، وأصلحت الثغرة في مايو الماضي، فيما لم يثبت أن القراصنة قد استخدموا هذه الثغرة في عمليات واسعة.

وقال خبير الأمن السيبراني في جامعة مانشستر، البروفيسور دانيال دريسنر، إن عدم الكشف عن عملية قرصنة كبيرة لهذه الثغرة كان أمرا مطمئنا، وكذلك ردود الفعل السريعة من المشاركين في الكشف عنها ومعالجتها.