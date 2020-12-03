بالفيديو.. لصوص ينفذون حيلة ماكرة للهروب من الشرطة بعد سرقة بنك بالبرازيل

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، مقطع فيديو يوثق خدعة قام بها عدد من اللصوص، بعدما سطوا على بنك بالبرازيل، مستخدمين أسلحة ومتفجرات واحتجزوا رهائن.

وأظهر الفيديو ، الأموال التي نثرها اللصوص لمساعدتهم على الهرب، إذ سارع كثيرون ممن كانوا في المكان لجمعها مما أدى إلى تزاحم وتعطيل سير ملاحقيهم.

وقام اللصوص الذين يقدر عددهم بنحو 30 شخصاً باقتحام مصرفا في مدينة كريسيوما بجنوب البرازيل، يوم الثلاثاء، مستخدمين أسلحة ثقيلة ومتفجرات، وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة في عملية السطو التي وصفت بالضخمة.