إثر العُطل الفني بمحطة التوزيع.. إمارة جازان توفر 60 ناقلة مُحملة بالوقود لتلبية احتياجات الأهالي

تواصل- فريق التحرير:

أنهت إمارة منطقة جازان بالتعاون مع فرع وزارة التجارة وشركة أرامكو معاناة الأهالي في نقص المشتقات البترولية بالمنطقة، وذلك بعد أن طرأ عطل فني في إحدى المضخات بمحطة التوزيع.

ووفقاً لـ”الوطن”، وفرت إمارة منطقة جازان وفرع وزارة التجارة أكثر من 60 ناقلة محملة بالوقود من منطقة عسير، في حين بذلت الفرق الرقابية التابعة لفرع التجارة جهودا كبيرة من خلال عمليات الرقابة والتفتيش والمتابعة منذ صباح الأربعاء على محطات الوقود بمحافظات المنطقة للتأكد من توفير المشتقات النفطية للمستهلكين وعدم استغلال بعض أصحاب المحطات لهذه الأزمة.

وأعلنت شركة أرامكو، مساء أمس الأربعاء، أنه نظرًا لحدوث عطلٍ فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، فقد طرأ نقصٌ في بعض المشتقات البترولية في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.