الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تركه رفيقه إثر خلاف بينهما.. البحث عن شاب مفقود على طريق الرين بعد انقطاع الاتصال به

تركه رفيقه إثر خلاف بينهما.. البحث عن شاب مفقود على طريق الرين بعد انقطاع الاتصال به
0

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل عمليات البحث عن الشاب المفقود “محمد الدوسري” الذي اختفى منذ أيام على طريق الرين بالرياض، حيث أطلق مغردون هاشتاق عبر “تويتر” باسم “محمد مفقود الرياض” للمساهمة في البحث عنه.

وتداول المغردون صوراً للشاب الدوسري، وأشاروا إلى أنه فُقد بعدما تركه رفيقه على طريق الرين إثر خلاف بينهما – حسبما ذكر المغردون-.

من جانبه، قال فريق غوث للبحث عن المفقودين: “وصل عملياتغوث للتوعية والإنقاذبلاغاً عن المفقود محمد الدوسري، حيث تركه رفيقه على طريق الرين على إثر خلاف بينهما وانقطع الاتصال به والجهات الأمنية تتحرى الملابسات”.

وأوضح الفريق أنه جرى تجهيز عدد من أفراده للبحث عن المفقود عند آخر إحداثيات جرى التقاطها لجواله.

مواد ذات صلة

«الأمن البيئي»: ضبط 54 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

«الأمن البيئي»: ضبط 54 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

بالصور.. مشهد بديع للضباب الكثيف يغطي سماء الرياض

بالصور.. مشهد بديع للضباب الكثيف يغطي سماء الرياض

«بلدي الرياض» يقف على شكاوى المواطنين والبائعين بسوق خضار الجملة في حي العزيزية (فيديو)

«بلدي الرياض» يقف على شكاوى المواطنين والبائعين بسوق خضار الجملة في حي العزيزية (فيديو)

حولوها لمساكن مخالفة للاحترازات.. ضبط عمالة مخالفة داخل ورش مغلقة بالرياض (فيديو)

حولوها لمساكن مخالفة للاحترازات.. ضبط عمالة مخالفة داخل ورش مغلقة بالرياض (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>