تركه رفيقه إثر خلاف بينهما.. البحث عن شاب مفقود على طريق الرين بعد انقطاع الاتصال به

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل عمليات البحث عن الشاب المفقود “محمد الدوسري” الذي اختفى منذ أيام على طريق الرين بالرياض، حيث أطلق مغردون هاشتاق عبر “تويتر” باسم “محمد مفقود الرياض” للمساهمة في البحث عنه.

وتداول المغردون صوراً للشاب الدوسري، وأشاروا إلى أنه فُقد بعدما تركه رفيقه على طريق الرين إثر خلاف بينهما – حسبما ذكر المغردون-.

من جانبه، قال فريق غوث للبحث عن المفقودين: “وصل عملياتغوث للتوعية والإنقاذبلاغاً عن المفقود محمد الدوسري، حيث تركه رفيقه على طريق الرين على إثر خلاف بينهما وانقطع الاتصال به والجهات الأمنية تتحرى الملابسات”.

وأوضح الفريق أنه جرى تجهيز عدد من أفراده للبحث عن المفقود عند آخر إحداثيات جرى التقاطها لجواله.