الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ما مدة اختبار فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»؟.. استشارية توضح

ما مدة اختبار فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»؟.. استشارية توضح
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت استشارية مكافحة العدوى الدكتورة شادن وفاء، أن لقاح فيروس “كورونا” المُستجد يحتاج إلى 3 شهور لتحديد مدى فاعليته بعد بدء استخدامه.

وقالت في لقاء مع قناة “الإخبارية”، إن نسب فاعلية لقاحات فيروس “كورونا” لن تظهر إلا من خلال التجارب على البشر.

وأشارت إلى أن اللقاحات آمنة وليست لها أضرار لكن فاعليتها لا يمكن التأكد منها قبل التجارب.

ولفتت إلى أن الفيروسات تتغير جينياً لذا فإن التجارب ستوضح نسبة فاعلية اللقاحات ضد “كورونا”.

وأبانت أن انخفاض أعداد حالات الإصابة سيكون أحد العوامل التي تحدد تلك الفاعلية.

 

 

مواد ذات صلة

في حصيلة هي الأعلى.. أمريكا تسجل 2731 حالة وفاة جراء «كورونا» خلال 24 ساعة

في حصيلة هي الأعلى.. أمريكا تسجل 2731 حالة وفاة جراء «كورونا» خلال 24 ساعة

شركة «موديرنا» الأمريكية تزف بُشرى سارة بشأن فاعلية لقاحها المضاد لـ«كورونا»

شركة «موديرنا» الأمريكية تزف بُشرى سارة بشأن فاعلية لقاحها المضاد لـ«كورونا»

«الصحة»: تسجيل 249 إصابة جديدة بـ«كورونا» و337 حالة تعافي و12 وفاة

«الصحة»: تسجيل 249 إصابة جديدة بـ«كورونا» و337 حالة تعافي و12 وفاة

خبر سار بشأن لقاحات «كورونا» من شركتي «فايزر» و«موديرنا»

خبر سار بشأن لقاحات «كورونا» من شركتي «فايزر» و«موديرنا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>