في حصيلة هي الأعلى.. أمريكا تسجل 2731 حالة وفاة جراء «كورونا» خلال 24 ساعة

تواصل- وكالات:

سجّلت الولايات المتّحدة وفاة أكثر من 2700 شخص جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق منذ بداية أبريل الماضي.

ووفقاً لـ”سكاي نيوز عربية”، أوضحت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز،-التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19- سجّلت الولايات المتّحدة 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

من جهة أخرى، تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ الذين يتعالجون في المستشفيات في الولايات المتحدة حاجز الـ100 ألف مريض، في حصيلة قياسية أخرى، حيث بلغ إجمالي المصابين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات حوالي 100.226 مصاباً.

وتخشى السلطات الأمريكية من تفاقم هذا الوضع أكثر، لا سيّما وأنّ عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الولايات المتحدة باتت تزيد عن 150 ألف إصابة.