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استشاري يوضح كيفية إسعاف شخص تعرّض لجلطة قلبية مُفاجئة (فيديو)

استشاري يوضح كيفية إسعاف شخص تعرّض لجلطة قلبية مُفاجئة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، كيفية إسعاف شخص تعرض لجلطة قلبية مُفاجئة.

وقال في مقطع فيديو على موقع “تويتر”: إنه يجب وضع الشخص المُصاب على الأرض في وضع يجعله مسترخاً على الأرض ثم استدعاء الإسعاف فوراً.

وأضاف أنه كلما تم استدعاء الإسعاف بشكل أسرع كلما كان أفضل لإنقاذ حياة المصاب مع ضرورة إعطاء المصاب حبة “إسبرين” مع مراقبة النبض وضغط الدم.

ونوه إلى أن أهم النصائح هو استدعاء الإسعاف، لكونهم فرقة مدربة ولديهم كل التجهيزات اللازمة للتعامل مع مثل تلك الحالات.

 

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