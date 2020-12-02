تعرف على أفضل الطرق لإدارة راتبك بشكل متوازن

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أوضح فهد البقمي الأكاديمي المهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية، الحاصل على وسام حماية المستهلك، أفضل الطرق لإدارة الراتب.

وقال البقمي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إن من أشهر الطرق لإدارة الراتب بشكل متوازن وحتى تضمن وضع مادي مستقر تطبيق قاعدة 50/30/20 بحيث تقسم راتبك، كما يلي:

– 50 % للمصاريف الأساسية (إيجار، أقساط، فواتير).

– 30 % للترفيه وللمصاريف المتغيرة شهرياً.

– 20 % للإدخار.