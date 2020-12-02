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المملكة واحة الأمن والأمان.. تصدرت دول العالم في المؤشرات الأمنية الدولية

المملكة واحة الأمن والأمان.. تصدرت دول العالم في المؤشرات الأمنية الدولية
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تواصل – فريق التحرير:

“المملكة واحة الأمن والأمان والاستقرار”.. مقولة أكدتها مؤشرات دولية معنية بالأمن، والتي كشفت عن تقدم المملكة وتصدرها دول مجموعة العشرين، حيث تفوقت في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير “التنافسية العالمي 2019″ و”تقرير التنمية المستدامة 2020”.

المملكة تتصدر دول العشرين في الأمن

واحتلت المملكة المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين؛ متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في “مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020″، متفوقة بذلك على الصين وكندا من بين دول “مجموعة العشرين”، وعلى الصين والولايات المتحدة من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

 

 

ثقة المواطنين بخدمات الشرطة

وفي التفاصيل أيضا، تصدرت المملكة المرتبة الأولى في “مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة”، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة “مجموعة دول العشرين”، متفوقة أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

 

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مؤشر ضبط الجريمة المنظمة

وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في “مؤشر ضبط الجريمة المنظمة” الصادر عن “تقرير التنافسية العالمي لعام 2019” متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول “مجموعة العشرين”.

 

أمن وأمان للمواطنين والزائرين

كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول “مجموعة العشرين” بعد أستراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في “المؤشر الأمني لعام 2019” الصادر عن “تقرير التنافسية العالمي”، ومتفوقة في المؤشر نفسه على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وفي السياق، أشارت وزارة الحرس الوطني، إلى أن تصدّر المملكة لدول مجموعة العشرين والتفوق على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يؤكد حرص القيادة على توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين والمقيمين وزائري المملكة.

 

 

 

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