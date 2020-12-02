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الغرامة والتشهير بمنشأة باعت أثاثًا منزليًّا مستعملاً على أنه جديد

الغرامة والتشهير بمنشأة باعت أثاثًا منزليًّا مستعملاً على أنه جديد
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تواصل – فريق التحرير:

شهَّرت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، بفرع شركة تختص بتجارة الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي بمحافظة الدوادمي؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت غش وتضليل مستهلك ببيعه أثاثًا منزليًّا مستعملاً (طاولة طعام وكراسي)، وادعاء أنها جديدة الصنع.

وكشفت الوزارة عن تفاصيل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن فرض غرامة مالية، وإلزام المنشأة باسترجاع البضاعة المغشوشة، وإعادة كامل قيمتها للمستهلك، ونشر الحكم في صحيفتَين على نفقة المنشأة.

وأكدت وزارة التجارة التصدي لمرتكبي أعمال الغش والتقليد، وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها، ومنعهم من العودة للعمل في السعودية.

 

 

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