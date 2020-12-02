الدفاع المدني يحذر: تقلبات جوية بمكة من الجمعة إلى الأحد

تواصل – واس:

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من استمرار هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من الجمعة القادم، وتستمر حتى يوم الأحد، وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتشمل الأمطار أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة المرتفعات والأجزاء الساحلية للمنطقة وستكون أمطارا متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة ومتابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم راجين السلامة للجميع.