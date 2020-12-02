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«النمر»: تصرف خاطئ يقع فيه بعض كبار السن عن تناول الدواء

«النمر»: تصرف خاطئ يقع فيه بعض كبار السن عن تناول الدواء
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تصرف خاطئ يقع فيه بعض كبار السن أثناء تناول الدواء.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “تصرف خاطئ..مريض كبير في السن لا يأخذ الحبة إلا بعد أن يذوبها في كوب ماء للتأكد من عدم وجود شوائب”.

وأضاف د. خالد النمر: “الصحيح: طريقة تغليف المادة الفعالة لأي دواء لها دور كبير في التأثير الدوائي لتلك الحبة”.

 

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