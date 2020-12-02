«النمر»: تصرف خاطئ يقع فيه بعض كبار السن عن تناول الدواء

تواصل – فريق التحرير:
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من تصرف خاطئ يقع فيه بعض كبار السن أثناء تناول الدواء.
وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “تصرف خاطئ..مريض كبير في السن لا يأخذ الحبة إلا بعد أن يذوبها في كوب ماء للتأكد من عدم وجود شوائب”.
وأضاف د. خالد النمر: “الصحيح: طريقة تغليف المادة الفعالة لأي دواء لها دور كبير في التأثير الدوائي لتلك الحبة”.
تصرف خاطئ:
مريض كبير في السن لايأخذ الحبة إلا بعد أن يذوبها في كوب ماء للتأكد من عدم وجود شوائب!! ❌
الصحيح:
طريقة تغليف المادة الفعالة لأي دواء لها دور كبير في التأثير الدوائي لتلك الحبة.
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK)December 2, 2020