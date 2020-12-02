وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مختلف المناطق

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن حاجتها لتمثيل الهيئة في لجان النظر في طلبات تملك العقارات من خلال المتخصصين في الهندسة المدنية ، وفق التفاصيل التالية :
» مسمى الوظيفة : مساح
» وذلك في المناطق التالية:
- منطقة الجوف
- منطقة الحدود الشمالية
- منطقة المدينة المنورة
- منطقة نجران
- منطقة جازان
- منطقة الباحة
- المنطقة الشرقية
- منطقة تبوك
- منطقة حائل
- منطقة القصيم
- منطقة مكة المكرمة
- منطقة عسير
» مهارات مطلوبة:
- خبرة لاتقل عن 10 سنوات في العقارات والأعمال المساحية
» وأضافت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).