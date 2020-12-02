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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مختلف المناطق

وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مختلف المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن حاجتها لتمثيل الهيئة في لجان النظر في طلبات تملك العقارات من خلال المتخصصين في الهندسة المدنية ، وفق التفاصيل التالية :

» مسمى الوظيفة : مساح

» وذلك في المناطق التالية:

  • منطقة الجوف
  • منطقة الحدود الشمالية
  • منطقة المدينة المنورة
  • منطقة نجران
  • منطقة جازان
  • منطقة الباحة
  • المنطقة الشرقية
  • منطقة تبوك
  • منطقة حائل
  • منطقة القصيم
  • منطقة مكة المكرمة
  • منطقة عسير

» مهارات مطلوبة:

  • خبرة لاتقل عن 10 سنوات في العقارات والأعمال المساحية

» وأضافت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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