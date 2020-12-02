وظائف شاغرة بالهيئة العامة لعقارات الدولة في مختلف المناطق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن حاجتها لتمثيل الهيئة في لجان النظر في طلبات تملك العقارات من خلال المتخصصين في الهندسة المدنية ، وفق التفاصيل التالية :

» مسمى الوظيفة : مساح

» وذلك في المناطق التالية:

منطقة الجوف

منطقة الحدود الشمالية

منطقة المدينة المنورة

منطقة نجران

منطقة جازان

منطقة الباحة

المنطقة الشرقية

منطقة تبوك

منطقة حائل

منطقة القصيم

منطقة مكة المكرمة

منطقة عسير

» مهارات مطلوبة:

خبرة لاتقل عن 10 سنوات في العقارات والأعمال المساحية

» وأضافت الهيئة العامة لعقارات الدولة أنه يمكن معرفة تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).