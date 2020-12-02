الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بالأسماء.. أمانة الجوف تدعو 27 مواطناً لحضور قرعة منح الأراضي السكنية

بالأسماء.. أمانة الجوف تدعو 27 مواطناً لحضور قرعة منح الأراضي السكنية
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت أمانة منطقة الجوف المواطنين الصادر لهم أوامر منح أراضٍ سكنية من المقام السامي، لحضور القرعة العلنية.

وأوضحت الأمانة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن القرعة ستقام يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٤/٢٢هـ بمقر أمانة منطقة الجوف الساعة ١١ صباحاً.

كما نشرت أمانة منطقة الجوف عبر حسابها الرسمي قائمة تضم أسماء 27 مواطناً ممن صدرت لهم أوامر منح الأراضي.

 

مواد ذات صلة

«الإحصاء» تكشف عن الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من العام الجاري

«الإحصاء» تكشف عن الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من العام الجاري

«أمانة الجوف» و«هيئة الغذاء» تُغلقان مصنع مياه مخالف للاشتراطات الصحية

«أمانة الجوف» و«هيئة الغذاء» تُغلقان مصنع مياه مخالف للاشتراطات الصحية

حارس أمن يبكي بعد إزالة غرفة تحميه من الشمس بالجوف.. والأمانة تعلق (فيديو)

حارس أمن يبكي بعد إزالة غرفة تحميه من الشمس بالجوف.. والأمانة تعلق (فيديو)

«الباب الخلفي» كلمة السر.. ضبط عمال مارسوا مهنة «الحلاقة» بأحد الصالونات

«الباب الخلفي» كلمة السر.. ضبط عمال مارسوا مهنة «الحلاقة» بأحد الصالونات

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة