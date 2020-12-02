بالأسماء.. أمانة الجوف تدعو 27 مواطناً لحضور قرعة منح الأراضي السكنية

تواصل – فريق التحرير:
دعت أمانة منطقة الجوف المواطنين الصادر لهم أوامر منح أراضٍ سكنية من المقام السامي، لحضور القرعة العلنية.
وأوضحت الأمانة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن القرعة ستقام يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٤/٢٢هـ بمقر أمانة منطقة الجوف الساعة ١١ صباحاً.
كما نشرت أمانة منطقة الجوف عبر حسابها الرسمي قائمة تضم أسماء 27 مواطناً ممن صدرت لهم أوامر منح الأراضي.
#أمانة_منطقة_الجوفتدعو المواطنين الصادر لهم أوامر منح أراضٍ سكنية من المقام السامي، لحضور القرعة العلنية يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٤/٢٢هـ بمقر أمانة منطقة الجوف الساعة ١١ صباحاً.pic.twitter.com/e6qk84yvke
— أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf)December 2, 2020