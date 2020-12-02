بالأسماء.. أمانة الجوف تدعو 27 مواطناً لحضور قرعة منح الأراضي السكنية

تواصل – فريق التحرير:

دعت أمانة منطقة الجوف المواطنين الصادر لهم أوامر منح أراضٍ سكنية من المقام السامي، لحضور القرعة العلنية.

وأوضحت الأمانة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن القرعة ستقام يوم الاثنين الموافق ١٤٤٢/٤/٢٢هـ بمقر أمانة منطقة الجوف الساعة ١١ صباحاً.

كما نشرت أمانة منطقة الجوف عبر حسابها الرسمي قائمة تضم أسماء 27 مواطناً ممن صدرت لهم أوامر منح الأراضي.