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توجيه من «التعليم» بشأن موعد اختبارات «المدارس الليلية»

توجيه من «التعليم» بشأن موعد اختبارات «المدارس الليلية»
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة التعليم بأن يكون انعقاد اختبارات نهاية الفصل الأول لمدارس تعليم الكبار “المدارس الليلية” حضوريا بعد صلاة المغرب طيلة أيام الاختبارات.

كما وجهت الوزارة بأن يتم تشكل لجان لمتابعة المهام المتعلقة بالاختبارات في مدارس تعليم الكبار (بنين وبنات)، على أن يبدأ تكليفهم من يوم الأحد 21 ربيع ثاني 1442هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس 16 جمادى الأولى 1442هـ، ويكون التعامل ماليا مع المكلفين وفق ما ورد في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار المعتمد بقرار نائب وزير التعليم، وفقا لـ”عكاظ”.

وشددت وزارة التعليم على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تكفل سلامة الطلاب والكوادر التعليميه والإدارية.

يذكر أن اختبارات تعليم الكبار ستنطلق بعد أسبوعين من الآن على أن تقوم كل إدارة تعليم بإصدار جدول موحد للمدارس الليلية كافه، ومن المنتظر أن تصدر جداول اختباراتهم الاسبوع القادم.

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