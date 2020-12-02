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الراصد «الحربي» يتوقع موعد «ختام المسك» للحالة المطرية على المملكة

الراصد «الحربي» يتوقع موعد «ختام المسك» للحالة المطرية على المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

توقَّع الراصد الجوي والخبير في الأرصاد سامي عبيد عبدالله الحربي، استمرار هطول الأمطار في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، حتى الأحد المقبل على أقصى تقدير، بمشيئة الله.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بمشيئة الله.. ما زال للخير بقية، تشير نماذج الطقس الى استمرار الأمطار على نفس المناطق الممطورة سابقاً ، وسط وشرق و جنوب وشمال شرق المملكة مع دولة الكويت.

وتابع ختام المسك لهذة الحالة المطرية السبت أو الأحد المقبل بعد عودة الاستقرار على كثير من مناطق المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.

كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

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