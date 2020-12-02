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معلومات مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية أو عند استخدامها (فيديو)

معلومات مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية أو عند استخدامها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عبر حسابها في “تويتر”، مقطع فيديو توعوي وجه من خلاله نصائح مهمة قبل شراء الدفايات الكهربائية أو عند استخدامها.

وأوضحت الهيئة خلال المقطع أنه عند شراء أو استخدام الدفايات الكهربائي ينصح بما يلي:

– تأكد أن الشبك لا يسمح بوصول أصبع الطفل للأجزاء المكهربة في الداخل.

– تأكد أن الفيش ثلاثي ويتصل مباشرة بالكهرباء.

– لا تقم بقطع الفيش في حال لم يكن ثلاثي أو استبداله وهذا شيء مخالف وخطير ولا ينصح به.

– لا تستبدل السلك من الداخل بسلك آخر بغرض تطويله.

– لا تحضر فني لتغيير السلك لأنك في هذه الحالة ستخسر الضمان.

 

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