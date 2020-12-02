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«المرور» يحدد موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 4 مدن

«المرور» يحدد موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 4 مدن
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الإدارة العامة للمرور موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، في 4 مدن جديدة.

وأوضح المرور، في بيان عبر “تويتر”، أنه سيتم البد في الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق بعد 7 أيام في كل من جازان والطائف والباحة والجوف.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع الالتزام بالتعليمات المرورية والمسارات المحددة وذلك تفادياً لوقوع الحوادث ولحماية الأرواح.

 

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