«المرور» يحدد موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 4 مدن

تواصل – فريق التحرير:
حددت الإدارة العامة للمرور موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، في 4 مدن جديدة.
وأوضح المرور، في بيان عبر “تويتر”، أنه سيتم البد في الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق بعد 7 أيام في كل من جازان والطائف والباحة والجوف.
وأهابت الإدارة العامة للمرور بالجميع الالتزام بالتعليمات المرورية والمسارات المحددة وذلك تفادياً لوقوع الحوادث ولحماية الأرواح.
#المرور_السعودي سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة:
"عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق" وذلك بعد سبعة أيام في كل من (جازان – الطائف – الباحة – الجوف)
#هدفنا_سلامتكمpic.twitter.com/PTcGPmJ6C8
— المرور السعودي (@eMoroor)December 2, 2020