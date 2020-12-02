استعادة قرابة مليون متر مربع من أملاك الدولة في تبوك

تواصل – فريق التحرير:

أزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة منطقة تبوك, بمشاركة فريق عمل أمانة المنطقة وبتوجيه من سمو أمير تبوك, ما مجموعه (1.172.988م2) من المساحات المتعدى عليها واستعادتها لأملاك الدولة.

وأوضح متحدث الإمارة علي القحطاني، في بيان اليوم الأربعاء، أن التعديات شملت مخططا سكنيا بمساحة (450.000م2)، وتعدي على مخطط زراعي بمساحة (500.000م2)، بالإضافة إلى التعدي على حرم وادي أبو نشيفة بمساحة (222.988م2).

وأكد القحطاني، أن لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.