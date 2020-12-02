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«الأمن البيئي»: ضبط 54 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض

«الأمن البيئي»: ضبط 54 طنًا من الحطب المحلي المعد للبيع في الرياض
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تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 54 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع منها حمولة 3 مركبات، والبقية في أرض خارج نطاق العمران، محاطة بحاجز ترابي جنوب الرياض، كما تم ضبط المخالفين وهم ( مُقِيمَين اثنين من الجنسية السودانية، وأثيوبي مخالف لنظام أمن الحدود)، مما يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين للالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

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