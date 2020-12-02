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شركة «موديرنا» الأمريكية تزف بُشرى سارة بشأن فاعلية لقاحها المضاد لـ«كورونا»

شركة «موديرنا» الأمريكية تزف بُشرى سارة بشأن فاعلية لقاحها المضاد لـ«كورونا»
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تواصل – وكالات:

زفت شركة “موديرنا” الأمريكية بشرى سارة بشأن مدى فاعلية لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

ووفقاً لـ”سى –إن- إن-“، أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أن لقاحها فعال بنسبة 100% وهو في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأظهرت النتائج الجديدة التي شملت أكثر من 30 ألف مشارك، أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من مخاطر لقاح كورونا الشديدة وبنسبة 94% في الوقاية من المرض على نطاق أوسع.

وتقول الشركة إن النتائج متسقة عبر مختلف الديموغرافيات، بما في ذلك العمر والجنس والعرق.

وأضافت الشركة أنه لم يتم تحديد مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، إذ اقتصرت الآثار الجانبية على آلام موقع الحقن والصداع والتعب.

على جانب آخر، أثبت  لقاح BioNTech- Pfizer الذي تمت الموافقة عليه من قبل بريطانيا وأمريكا وألمانيا والذي تم الإعلان عنه في 9 نوفمبر الماضي، فاعليته بنسبة 95% وسيتم طرحه في بريطانيا الأسبوع المقبل، مع إعطاء الأولوية لكبار السن في دور الرعاية والعاملين في المجال الطبي.

 

 

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