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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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استطلاع: «محمد» يتصدر الأسماء الأكثر شيوعاً بين المواليد في أمريكا

استطلاع: «محمد» يتصدر الأسماء الأكثر شيوعاً بين المواليد في أمريكا
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تواصل- فريق التحرير:

كشف استطلاع حديث لموقع “بيبي سنتر” الأمريكي أن اسم “محمد” تصدر الأسماء الأكثر شعبية للأطفال في عام 2020 بأمريكا، بعد حلوله في المركز العاشر العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، جاء أكثر 10 أسماء شعبية في قائمة الذكور هي: “محمد، نوح”، أما في الإناث “عائشة، ليلى”.

وكان اسم “محمد” قد دخل قائمة الأكثر شيوعا بين المواليد فى الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2019، وفقا لآخر إحصائية أجراها مركز “بيبي سنتر” الأمريكي، والتي شملت قائمة بأسماء المواليد الذكور وأخرى بأسماء المواليد الإناث.

يذكر أن اسم “محمد” كان من بين الأسماء الأكثر شيوعا في بريطانيا لعام 2018، حيث حل في المرتبة الثامنة.

 

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