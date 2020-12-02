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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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بالصور.. مشهد بديع للضباب الكثيف يغطي سماء الرياض

بالصور.. مشهد بديع للضباب الكثيف يغطي سماء الرياض
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تواصل – فريق التحرير :

وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو توثق الضباب الكثيف الذى غطى سماء مدينة الرياض منذ مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء .

وأظهرت الصور والمقاطع، أبراج الرياض الشاهقة وقد اختفت قمتها بين السحب الضبابية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت إلى استمرار حالة الضباب في الرياض وعدد من محافظاتها ، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.

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