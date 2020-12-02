بالصور.. مشهد بديع للضباب الكثيف يغطي سماء الرياض

تواصل – فريق التحرير :
وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو توثق الضباب الكثيف الذى غطى سماء مدينة الرياض منذ مساء أمس الثلاثاء حتى صباح اليوم الأربعاء .
وأظهرت الصور والمقاطع، أبراج الرياض الشاهقة وقد اختفت قمتها بين السحب الضبابية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت إلى استمرار حالة الضباب في الرياض وعدد من محافظاتها ، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.
#ضباب_الرياضآه ما أرق الرياض♥️.!؟؟pic.twitter.com/MZEguMAmKR
— رغّ ـُوُٰوُٰوُٰدِه💛 (@aa5657788)December 2, 2020
#ضباب_الرياضياسيدة كل المدن❤️pic.twitter.com/vNsS33mxsk
— bashaer (@b_n_s23)December 2, 2020
#ضباب_الرياضجمالك يالرياض ♥️pic.twitter.com/uu4ClXHLh8
— 🍃Huda🍃 (@willo933)December 2, 2020