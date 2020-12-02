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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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تقني ينصح بإجراء مهم حال تصفح الإنترنت من جهاز كمبيوتر غير شخصي

تقني ينصح بإجراء مهم حال تصفح الإنترنت من جهاز كمبيوتر غير شخصي
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي باستخدام متصفح خفي حال استخدام جهاز كمبيوتر غير شخصي، من أجل حماية بيانات المستخدم من الاختراق.

وقال الحمادي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إنه إذا أراد شخص ما تصفح الإنترنت من كمبيوتر لا يملكه، فإنه لابد من عدم الدخول على المتصفح العادي لأنه سيسجل كل البيانات وقد يتم اختراق خصوصية المستخدم.

ونصح بالضغط على الأزرار التالية “Ctrl + Shift + N“،  عند بدء التصفح على الإنترنت، حيث سيتم فتح “المتصفح الخفي”، وبعد الخروج منه سيمحي جميع آثار التصفح تماماً.

 

 

 

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