الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«التعليم» تحدد آخر موعد لقبول طلبات الراغبين في التقاعد المبكر ونقل الخدمات

«التعليم» تحدد آخر موعد لقبول طلبات الراغبين في التقاعد المبكر ونقل الخدمات
0

تواصل – فريق التحرير :

حددت وزارة التعليم يوم 16 من شهر جمادى الأولى القادم ليكون موعداً نهائياً لرفع طلبات الراغبين في إنهاء خدماتهم في الوزارة بالتقاعد المبكر، وشددت على عدم قبول أي طلب نهائياً بعد هذا الموعد .

وأشارت الوزارة في تعميم عاجل أصدره نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ، إلى أن هذا الموعد سيكون هو آخر فرصة أيضاً للراغبين في التقدم بطلب نقل خدماتهم خارج وزارة التعليم، أو إعارتهم إلى جهات حكومية تعليمية، أو مؤسسات تعليميه خاصه أو عامة – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأوضح العاصمي أن قبول الطلبات فقط يكون عن طريق التقديم في نظام “فارس” ، على أن يتم البت في الطلبات والموافقه عليها قبل نهايه الفصل الدراسي الأول، في حين سيكون تاريخ ترك العمل لطالبي إنهاء الخدمة في بداية شهر ذي الحجه القادم، أما المعارون فيكون تاريخ تركهم للعمل هو بنهاية العام الدراسي الحالي.

مواد ذات صلة

كل ما تريد معرفته عن الرخصة المهنية للمعلمين.. الرسوم ومواعيد الاختبارات (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن الرخصة المهنية للمعلمين.. الرسوم ومواعيد الاختبارات (فيديو)

«التعليم» توضح شروط الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج

«التعليم» توضح شروط الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج

بدء قبول طلبات المعلمين الراغبين في الإيفاد الخارجي.. التفاصيل وآخر موعد للتقديم

بدء قبول طلبات المعلمين الراغبين في الإيفاد الخارجي.. التفاصيل وآخر موعد للتقديم

قلق الاختبارات خلال أزمة كورونا.. إليك 5 نصائح للتعامل معه دون التأثير عليك

قلق الاختبارات خلال أزمة كورونا.. إليك 5 نصائح للتعامل معه دون التأثير عليك

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>