«أبل» تعتزم طرح ميزة جديدة بكاميرات هواتف «آيفون» المستقبلية.. تعرّف عليها

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كشفت تقارير تقنية حديثة عن أن الجيل القادم من هواتف “آيفون” سوف تتمتع بمزايا ثورية تتعلق بكاميرا الهاتف.

وكشف موقع”DigiTimes“ أن شركة ”أبل“ تخطط للدخول في شراكة مع شركات كورية جنوبية بشأن كاميرات ”بيريسكوب قادرة“ على توفير تقريب بصري ”10x “في أجهزتها المستقبلية، بعد أسابيع فقط من إصدار هاتف”iPhone 12“.

وكشف المحلل الشهير ”مينج-تشي كو/Ming-Chi Kuo“لأول مرة عن خطط الشركة الصيف الماضي، وتوقع أن تلك التكنولوجيا القادرة على استخدام كاميرا بمواصفات متقدمة للغاية، ستكون جاهزة للعمل في سلسلة هواتف آيفون عام 2022.

وبحسب المصدر ذاته، سيدخل عملاق كوريا الجنوبية ”سامسونغ“ كشريك رئيس لشركة ”أبل“، نظرًا لتضمين الشركة الكورية سابقًا لكاميرات ”بيريسكوب“ في هواتفها الذكية، مثل هاتف”Galaxy S20 Ultra“بتطبيق تكبير ”100x“، والذي تبين في الواقع أنه غير قابل للاستخدام الحقيقي.

كما يوجد بالفعل عدد غير قليل من الهواتف في السوق بكاميرات مماثلة، بما في ذلك”Huawei P40 Pro“و“Vivo X50 Pro +“وoppo“ Find X2 Pro“و“Huawei Mate40 Pro“.