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«بلدي الرياض» يقف على شكاوى المواطنين والبائعين بسوق خضار الجملة في حي العزيزية (فيديو)

«بلدي الرياض» يقف على شكاوى المواطنين والبائعين بسوق خضار الجملة في حي العزيزية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير :

نظم رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالرياض، جولة تفقدية لسوق الخضار والفواكه بالعزيزية، استمعوا خلالها لشكاوى وملاحظات المواطنين.

وخلال الجولة أوضح رئيس المجلس الأستاذ خالد العريدي، أن هناك تقصيراً من شركة النظافة بالنسبة للسوق بالإضافة إلى تلف الأرضية ، وهو أمر واضح للجميع، فيما قال أحد البائعين أن النظافة تتم بشكل أسبوعي.

من جانبه، قال مدير السوق الأستاذ ناصر المطيري: إن تلف الأرضية بسبب كثرة رش المطهرات للتعقيم منذ أن بدأت جائحة كورونا، ولذلك فقد تأثرت الأرضية.

وشكا أحد المواطنين من طريقة تحايل العمالة الأجنبية للعمل في السوق، مؤكداً أن كل من يمارسون البيع أجانب، وأنها لم يرى بائعاً سعودياً، مشيراً إلى أن العمالة تقوم بالدخول للسوق والعمل به وهم يرتدون ملابس باللون الأخضر كنوع من التمويه.

وقال أحد البائعين إن أي شخص يستطيع الدخول بمجرد تسجيل رقم لوحة سيارته، فيما قال آخر إن خدمات السوق ضعيفة من الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنه لا يوجد إضاءة كافية، وهم يحتاجون إليها خاصة أنهم يعملون في أغلب الأوقات حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وعقب انتهاء الجولة ناقش المجلس ما تم رصده من ملاحظات، حيث أشار المهندس عبدالله العمران نائب مدير إدارة الأسواق بالأمانة، إلى أنه لا يوجد أي مبسط يحتوي على بيانات، وهذا الأمر يصعب مهمة معاقبة ومخالفة المباسط المخالفة.

وأوضح رئيس المجلس الأستاذ خالد العريدي، أن السوق يعد فرصة كبيرة لعمل الشباب السعوديين، متمنياً أن يصبح السوق أفضل سوق على مستوى العالم، مؤكداً قدرة الجميع على الوصول لذلك.

 

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