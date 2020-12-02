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تستطيع قياس تشبع الأكسجين في الدم.. «زد تي إي» تطلق ساعتها الذكية Watch Live الجديدة

تستطيع قياس تشبع الأكسجين في الدم.. «زد تي إي» تطلق ساعتها الذكية Watch Live الجديدة
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تواصل – د ب أ :

أطلقت شركة “زد تي إي” ZTE ساعتها الذكية Watch Live الجديدة، وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة من الفئة منخفضة الكلفة وتمتاز بتشغيل جيد للبطارية وتشتمل على العديد من الوظائف، ومنها قياس معدل نبضات القلب.

ولخفض كلفة الساعة الذكية الجديدة، تخلت الشركة الصينية عن وحدة تحديد المواقع واتصال شبكة الواي فاي، والاتصالات الهاتفية، ولذلك تعتمد الساعة الجديدة على الهاتف الذكي المقترن بها بالبلوتوث 4.2.

ويمكن استعمال الساعة الجديدة لإظهار الإشعارات من الهاتف الذكي، أو التحكم في الكاميرا، كما يمكن للساعة تنبيه المستخدم عند الخمول وعدم النشاط البدني، ومراقبة مدة النوم وجودته.

وتروج الشركة الصينية لساعتها الجديدة بقدرة مستشعر نبضات القلب على قياس تشبع الأكسجين في الدم، واستعماله عند ممارسة الأنشطة الرياضية، وتمتاز الساعة الجديدة بمقاومة رذاذ الماء وفقا لمعيار IP68.

وتأتي الساعة مزودة بشاشة TFT قياس 1.3 بوصة وتعمل بدقة وضوح 240×240 بيكسل ووزنها 35.7 غراما، ويمتد تشغيل البطارية إلى 21 يوماً.

ولم تعلن الشركة موعد طرح الساعة في الأسواق العالمية أو أسعارها في أسواق المنطقة العربية.

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