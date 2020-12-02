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مع قدوم الشتاء.. استشاري يوضح أفضل طرق الوقاية من نزلات البرد (فيديو)

مع قدوم الشتاء.. استشاري يوضح أفضل طرق الوقاية من نزلات البرد (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح استشاري طب الأطفال العام بجامعة الملك سعود الدكتور مهدي النمنكاني، أن نزلات البرد عبارة عن التهاب فيروسي شائع ويكثر عند الأطفال، ويصيب الجهاز التنفسي وقد يصاحبه بعض المضاعفات.

وقال النمنكاني في لقاء مع “الإخبارية”، إن نزلات البرد تصيب الجسم في الجزء الأخير من فصل الخريف ومع بداية فصل الشتاء لأن المرض ينشط في الأجواء الباردة، ولا يوجد له علاج لأن الالتهابات الفيروسية لا علاج لها إلا في حالات نادرة.

وأضاف أن من أبرز أعراض نزلات البرد وجود انسداد في الأنف، والعطاس، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مبيناً أن أبرز طرق الوقاية منها تناول الحساء الحار والمشروبات الدافئة والحارة.

وأشار إلى أن نزلات البرد تجعل الشخص يميل لتقليل استهلاك السوائل ما يؤدي للجفاف، لذلك يجب تناول السوائل بكثرة، مضيفاً أنه في حالة الشعور بخمول في الجسم واستمرار الحرارة لأكثر من 5 أيام فيفضل زيارة الطبيب.

 

 

 

 

 

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