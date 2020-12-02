«الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على 11 منطقة

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توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على عدة مناطق خلال الساعات القادمة .
وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بتويتر : “متوقع استمرار حالة سقيا الممطرة عدة أيام، ومتوقع خلال الـ”24″ساعة القادمة – إن شاء الله – من اليوم الأربعاء 1442/4/17هـ إلى صباح الخميس أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة وشرق الجوف وجنوب شرق المدينة ” .
وأضاف الحصيني: “أجواء تميل للبرودة على معظم المناطق بما فيها المرتفعات الغربية والجنوبية عدا مكة وجازان ووسط المنطقة الشرقية الحرارة معتدلة صباح اليوم الأربعاء1442/4/17هـ الساعة 6:15 ص من خلال ما سبق فالمناطق الوسطى والشمالية وشمال الشرقية وغربها والمرتفعات تعيش أجواء شتوية بامتياز” .
اللهم أغثنا
3- متوقع استمرار حالة#سقياالممطرة عدة أيام
ومتوقع خلال"24"ساعة القادمة- ان شاء الله – من اليوم الأربعاء 1442/4/17هـ الى صباح الخميس امطار متفاوتة من خفيفةلغزيرة على أجزاء من الرياض والشرقيةوالقصيم وحائل والباحةوجازان وعسير والشماليةومكة وشرق الجوف وجنوب شرق المدينةpic.twitter.com/8zQw6uugGn
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini)December 2, 2020