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«الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على 11 منطقة

«الحصيني» يتوقع: أمطار متفاوتة خلال الساعات القادمة على 11 منطقة
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تواصل – فريق التحرير :

توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني ، أمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة على عدة مناطق خلال الساعات القادمة .

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بتويتر : “متوقع استمرار حالة سقيا الممطرة عدة أيام، ومتوقع خلال الـ”24″ساعة القادمة – إن شاء الله – من اليوم الأربعاء 1442/4/17هـ إلى صباح الخميس أمطاراً متفاوتة من خفيفة لغزيرة على أجزاء من الرياض والشرقية والقصيم وحائل والباحة وجازان وعسير والشمالية ومكة وشرق الجوف وجنوب شرق المدينة ” .

وأضاف الحصيني: “أجواء تميل للبرودة على معظم المناطق بما فيها المرتفعات الغربية والجنوبية عدا مكة وجازان ووسط المنطقة الشرقية الحرارة معتدلة صباح اليوم الأربعاء1442/4/17هـ الساعة 6:15 ص من خلال ما سبق فالمناطق الوسطى والشمالية وشمال الشرقية وغربها والمرتفعات تعيش أجواء شتوية بامتياز” .

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