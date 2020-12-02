لحملة الدبلوم والبكالوريوس.. وظائف صحية شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

تواصل – فريق التحرير :
أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالخرج، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– فني سحب دم (عدد 3 وظائف/ الخرج): شهادة الدبلوم في تخصص سحب الدم.
– أخصائي قلب/ قسطرة قلبية (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص القسطرة القلبية.
وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحةهنا.