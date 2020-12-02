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مواطن يتهم مستشفى بالتسبب في توقف قلب طفلته الرضيعة.. و«صحة جدة» تتفاعل

مواطن يتهم مستشفى بالتسبب في توقف قلب طفلته الرضيعة.. و«صحة جدة» تتفاعل
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تواصل- فريق التحرير:

اتهم مواطن أحد المستشفيات بمحافظة جدة، بالتسبب في تدهور الحالة الصحية لطفلته الرضيعة ودخولها العناية المركزة.

ووفقاً لـ”الوطن”، قال المواطن علي الزهراني: إن حالة ابنته شُخصت بمعاناتها من غازات في البطن ونقص الأوكسجين وملوحة في الـدم وجرى تنويمها، لكن تم إدخال إبرة بطريقة خاطئة في القدم نتج عنها دخول السائل المغذي إلى القفص الصدري وتوقف القلب بسبب نقص الأوكسجين – على حد قوله-.

وأضاف الزهراني: “أنه تقدم بشكوى لإدارة المستشفى فردوا عليه بأن ابنته تعرضت لشرقة بسبب الحليب فطلب منهم تقريراً طبياً لكنهم رفضوا إعطاءه إياه، كما رفض مدير المستشفى مقابلته، ليتقدم بعدها بشكوى لوزارة الصحة”.

من جانبها، أكدت مديرية الشؤون الصحية بجدة أنها استلمت الشكوى من قبل إدارة الالتزام بالمستشفى وجار العمل على أخذ إفادة الأطباء المعنيين، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في مثل هذه الحالات الطبية.

وأكدت أنه إذا ثبت وجود خطأ أو تقصير طبي أو إهمال ضد المريضة، سترفع كامل أوراق الشكوى إلى لجنة علمية لدراسة الملف الطبي، ثم إحالتها للهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها.

 

 

 

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