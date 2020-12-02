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قصة في الأمانة والشرف.. مواطن يعيد أكثر من مليون ريال لأصحابها (فيديو)

قصة في الأمانة والشرف.. مواطن يعيد أكثر من مليون ريال لأصحابها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قصة مؤثرة شهدتها منطقة حائل بطلها مواطن ضرب مثلا يُحتذى به في الأمانة والشرف، حيث قام برد مبلغ ضخم لأصحابه.

وتحدث المواطن عبدالله الشمري عن قصة إعادته مبلغ مليون و100 ألف ريال لأصحابها، حيث قال: “بعد بيع المناديب للمنتجات يجتمعون آخر اليوم ويسلموني المبلغ وأخذه منهم وأضعه في ماكينة الإيداع “.

وتابع الشمري، خلال برنامج “يا هلا: “في آخر الأسبوع تأتي شركة مختصة بنقل الأموال تأخذ هذا المبلغ وتعطيه للبنك بغرض الإيداع، وهناك إيصال يخرج من ماكينة الصرف الآلي يسجلون بموجبه أنهم قاموا باستلام المبلغ المذكور المودع بالماكينة “.

وعن بداية الخلل قال الشمري إن الماكينة لم تعطي إنذاراً كالعادة فصار إجمالي المبلغ المودع للأسبوعين الضعف أي مليون و600 ألف ريال”، مضيفا أن الموظف الجديد أخذ المبلغ المذكور دون التعليق أنه على حقيبة أو مقتنيات ثمينة أو كاش وعندما ذهب للبنك أخبروه أن المبلغ أقل”.

وختم المواطن عبدالله الشمري بقوله “رجع لي الموظف وقال إنه صار هناك خطأ بالماكينة ووقعنا إيصال آخر وألغينا الإيصال الأول وعندما راجعت الفواتير تبين أن الفرق مبلغ ضخم ويقدر بحوالي مليون و100 ألف ريال”.

 

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